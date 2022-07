Nintendo acquisisce Dynamo Pictures, compagnia specializzata in CG

Nintendo ha fatto sapere di essere in procinto di acquisire Dynamo Pictures, una compagnia giapponese specializzata nella progettazione e realizzazione di contenuti visivi in computer grafica. L’annuncio è arrivato in queste ore tramite un comunicato stampa ufficiale. La transazione dovrebbe completarsi il prossimo 3 ottobre 2022 dopo che le due compagnie avranno soddisfatto tutti gli obblighi di legge.

Dynamo Pictures ha già collaborato in passato con Nintendo. In particolare, lo studio ha partecipato ai lavori di Metroid: Other M, ma al di fuori della sfera di influenza della Casa di Kyoto ha lavorato anche con altri studi di sviluppo nella realizzazione di intermezzi in computer grafica. Tra i videogiochi più recenti citiamo Death Stranding, Persona 5, Monster Hunter Stories e Dark Souls III.

Dopo il completamento delle procedure di acquisizione, Dynamo Pictures cambierà nome e diventerà Nintendo Pictures. La futura sussidiaria si concentrerà poi nella creazione di contenuti visivi legati alle proprietà intellettuali della Grande N.