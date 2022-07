Sony presenta PlayStation Stars, un nuovo programma fedeltà

Pare che fra le novità per gli utenti delle console Sony non ci sia solo il rinnovato Plus, che ha preso il via anche dalle nostre parti tre settimane fa. La compagnia giapponese ha infatti da poco presentato il nuovo programma fedeltà PlayStation Stars; come possiamo leggere sul PlayStation Blog, il lancio di questo programma avverrà nel corso del 2022 e l’iscrizione sarà gratuita. “Una volta effettuata l’iscrizione, potrai ottenere ricompense completando una serie di campagne e attività. Con la nostra campagna ‘Monthly Check-In’ (Check-in mensile) ti basta giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio”, ha spiegato Grace Chen di Sony. “Altre campagne, invece, richiedono di vincere tornei, conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo nel tuo fuso orario locale.”

I punti che otterremo predendo parte alle iniziative PlayStation Stars potranno poi essere riscattati in un catalogo apposito, che può includere fondi del portafoglio PSN o titoli selezionati del PlayStation Store. In aggiunta, tutti gli iscritti al PlayStation Plus otterrano un bonus di punti fedeltà per ogni acquisto effettuato su PS Store. Infine, Sony intende introdurre un nuovo tipo di premio, i collezionabili digitali. Questi, spiega Grace Chen, “sono rappresentazioni digitali di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony.”