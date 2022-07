SteamWorld Heist: novità in arrivo?

Sono passati ormai sei anni da quanto Image & Form ha pubblicato SteamWorld Heist, tattico a turni molto amato dai fan di questo particolare universo narrativo. Ebbene, sembra che potrebbero esserci novità in arrivo legate proprio a questo titolo. Nel rispondere a un messaggio che chiedeva delucidazioni su un potenziale SteamWorld Heist 2, l’account ufficiale del publisher Thunderful ha risposto dicendo di avere qualcosa in cantiere. Il messaggio include un’immagine allegata che ritrae alcuni dei robottini protagonisti del gioco intorno a un focolare, in mezzo a un ambiente naturale; questo, assieme al fatto che l’account ha deciso di evidenziare la parola “curious” nel suo messaggio, sembra puntare verso un possibile crossover con Curious Expedition 2, anch’esso pubblicato da Thunderful Publishing.

Se effettivamente questo teaser dovesse riferirsi a un semplice crossover, non disperate: in cantiere ci sono infatti ben quattro giochi della serie SteamWorld. Oltre a Headhunter, action cooperativo in salsa western, tre di questi non sono ancora stati rivelati ufficialmente, ma si sa già che il progetto con il nome in codice Caramel sarà uno shooter tattico a turni. Che sia proprio questo SteamWorld Heist 2? Per scoprirlo bisognerà portare pazienza, dato che l’uscita del titolo è prevista per il 2024.