The Division: Resurgence, Ubisoft mostra il gameplay del gioco mobile

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, è ora arrivato il momento di dare un primo sguardo al gameplay di Tom Clancy’s The Division Resurgence, il nuovo capitolo free-to-play per dispositivi mobili della celebre serie di sparatutto online.









Il filmato confezionato da Ubisoft mostra per la prima volta in azione gli agenti della Divisione, questa volta impegnati ad affrontare nuove minacce nelle strade di New York. Il video ci permette prima di tutto di dare uno sguardo alla nuova interfaccia, completamente riprogettata per rendere il gioco fruibile su mobile. Non manca un giusto mix di sparatorie e fasi esplorative, nonché un breve focus sul crafting e sul sistema di progressione del personaggio.

The Division Resurgence sarà disponibile prossimamente su Android e iOS, ma nel frattempo vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla closed alpha che si terrà in futuro.