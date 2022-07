Bayonetta 3 includerà la Naive Angel Mode per coprire il fanservice

Dopo una lunga attesa, Bayonetta 3 sta finalmente per approdare su Nintendo Switch, tuttavia alcuni potenziali utenti potrebbero provare un po’ di vergogna a giocare a un titolo che in alcuni casi mette in bella mostra le grazie dei personaggi a schermo, soprattutto se si gioca in salotto e non si vive da soli. Nel caso in cui facciate parte di questa categoria, però, sappiate che PlatinumGames ha pensato anche a voi implementando una speciale Naive Angel Mode in Bayonetta 3.









Come potete facilmente notare dal filmato presente qui in alto, tale modalità si occupa di nascondere il fanservice e coprire le curve dei personaggi presenti a schermo, soprattutto quelle dell’avvenente protagonista. Attenzione, però, perché la Naive Angel Mode nasconde solo la pelle scoperta, ma non fa nulla per le animazioni e gli eventuali suoni provocanti.

In ogni caso, vi ricordiamo che l’uscita di Bayonetta 3 su Switch è fissata al prossimo 28 ottobre. Avete quindi tutto il tempo per decidere se utilizzare o meno questa modalità copri-curve.