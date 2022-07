Annunciato Kona II Brume, in uscita nel 2023 su PC e console

Il publisher Ravenscourt e gli sviluppatori di Parabole hanno annunciato Kona II Brume, una nuova avventura narrativa single player in uscita nel corso del 2023 su PC e console.









Kona II Brume metterà il giocatore nei panni dell’investigatore Carl Faubert, che si trova in un villaggio rurale del Quebec isolato da una strana foschia. La nebbia innaturale sta sconvolgendo l’equilibrio della piccola cittadina canadese, e spetterà quindi al giocatore non solo trovare gli eventuali sopravvissuti a un’improvvisa e devastante valanga, ma anche indagare sulla foschia per svelare l’oscura verità che si cela dietro la bruma.

L’avventura di Parabole sarà disponibile l’anno prossimo su Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, tuttavia il gioco sarà presente alla prossima edizione della Gamescom che si terrà dal 24 al 29 agosto. È quindi molto probabile che tra poco più di un mese avremo ulteriori informazioni su Kona II.