Scomparso Robert Alan Koeneke, creatore del roguelike Moria

Quello di Robert Alan Koeneke, scomparso di recente all’età di 64 anni, potrà non essere un nome particolarmente noto ai videogiocatori più giovani, ma lo è di sicuro per gli appassionati di lunga data del genere roguelike. Sono state infatti la sua mano e la sua mente a creare Moria (1983), il primo gioco a seguire nella scia tracciata da Rogue e fonte d’ispirazione per numerosi successori, fra cui il roguelike Angband, e parecchi anni più tardi addirittura il primo Diablo. Dopo aver prodotto questo titolo seminale per un genere oggi così popolare, Robert Alan Koeneke smise di occuparsi di videogiochi.

