Detroit: Become Human riceverà uno spin-off manga

Pare che il successo di Detroit: Become Human sia stato tale da attirare l’attenzione anche del lontano Oriente. L’avventura interattiva di Quantic Dream riceverà infatti uno spin-off manga che, come rivelato da Famitsu e riportato da Kotaku, sarà scritto da Saruwatari Kazami e disegnato da Moto Sumida; naturalmente, la storia avrà la supervisione dello studio di David Cage. Detroit Become Human: Tokyo Stories, questo il titolo del manga, sarà ambientato nella capitale giapponese e avrà come protagonista l’androide Reina, idol famosa e molto amata. In Giappone, pare proprio che gli androidi se la passino meglio dei loro colleghi americani, ma anche qui le tensioni sotto la superficie non mancheranno di emergere. Anche questo spin-off, dunque, non mancherà di trattare i temi sociali tanto cari al gioco che ne costituisce l’ispirazione.

