Sword Art Online Aliciziation Lycoris: Blooming of Matricaria ora disponibile

A due anni dal lancio di Sword Art Online Alicization Lycoris, sembra proprio che le avventure di Kirito non siano ancora giunte al loro termine. L’action RPG di Bandai Namco si è infatti da poco arricchito del DLC Blooming of Matricaria, ora disponibile sia su PC che su console al prezzo di 24,99€. Questa espansione ci porta a fronteggiare i Quattro Signori e il loro membro più importante, il temibile Round Robin. Sarà dunque compito nostro, assieme al nuovo alleato Rogu, fermare il loro assalto alla Cattedrale Centrale e impedire loro di utilizzare l’Oggetto Divino di Distruzione Globale.









Per accedere ai contenuti di Blooming of Matricaria, che includono nuove mappe, armi e mostri, sarà necessario aver completato il gioco base; Bandai Namco consiglia anche di completare prima il DLC Blooming of Forget-Me-Not, così da arrivare più preparati (il livello 100 non è obbligatorio, ma caldamente consigliato) agli scontri di questa nuova espansione di Sword Art Online Aliciziation Lycoris.