Digimon Survive: pubblicato il trailer di lancio

Siamo sicuri che fra i nostri lettori ci sia anche chi Digimon Survive lo sta aspettando da parecchio, ma per vostra fortuna il JRPG di Bandai Namco è ormai in dirittura d'arrivo: la sua uscita è infatti programmata per la giornata di domani su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il publisher ha anche pubblicato un trailer di lancio che mette in mostra le fasi introduttive della storia – che, come da tradizione, vedrà un gruppo di giovani impegnato a combattere per sopravvivere. Per fortuna potranno contare sull'aiuto di amichevoli mostriciattoli digitali.









Particolarità interessante di Digimon Survive è il mondo in cui mescola classici scontri a turni in stile JRPG con meccaniche più simili a quelle di una visual novel. I dialoghi, infatti, avranno un peso importante nell’evoluzione del nostro rapporto con gli altri personaggi e potranno anche facilitarci la vita, convincendo per esempio potenziali nemici a passare dal nostro lato.