Mario Kart 8 Deluxe: in arrivo la seconda parte del Pass percorsi aggiuntivi

Possessori del Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, buone notizie per voi: a qualche mese di distanza dal primo pacchetto, sta per arrivare il momento di mettersi a solcare nuovi circuiti. Nintendo ha infatti da poco rivelato il contenuto del secondo pacchetto, oltre alla sua data di uscita: il 4 agosto. C’è pure un trailer, così potete vedere in anteprima cosa vi aspetterà.









In totale, il pacchetto 2 include otto circuiti; la maggior parte di questi sono provenienti da capitoli precedenti della serie, con l’eccezione di Cieli Stracciatella, che fa il suo debutto in Mario Kart 8 Deluxe. I vari circuiti, che potete trovare elencati di seguito, saranno divisi in Trofeo Rapa e Trofeo Elica.

Tour Veduta di New York (Mario Kart Tour)

Circuito di Mario 3 (Super Mario Kart SNES)

Deserto Kalimari (Mario Kart 64)

Flipper di Waluigi (Mario Kart DS)

Tour Sprint a Sydney (Mario Kart Tour)

Terra delle Nevi (Mario Kart: Super Circuit)

Gola Fungo (Mario Kart Wii)

Cieli Stracciatella

Ricordiamo che il Pass percorsi aggiuntivi includerà un totale di sei pacchetti, che arriveranno su Mario Kart 8 Deluxe entro la fine del 2023.