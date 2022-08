Life is Strange: True Colors, annunciato un racconto prequel

Fate spazio sugli scaffali della vostra libreria, dal 21 marzo 2023 potranno accogliere il romanzo Life is Strange: Steph’s Story, prequel dell’ultimo capitolo True Colors.

L’annuncio è arrivato con un tweet. Scritto dall’autrice Rosiee Thor e pubblicato da Titan Books, il romanzo seguirà le vicende di Steph Gingrich – amatissimo personaggio di True Colors il cui debutto è stato in Life is Strange: Before the Storm – e la sua compagna di band Izzie, mentre intraprendono il tour che li porterà a Haven Springs, dove è ambientato il gioco True Colors.

Quest’anno si è anche conclusa la pubblicazione dei fumetti dedicati al primo capitolo di Life is Strange, sei volumi in totale, non necessari per potersi godere appieno i capitoli della serie ma una lettura assolutamente da recuperare se siete dei super appassionati. Non ci resta che aspettare l’uscita del romanzo e interrogarci su come le avventure di questa serie continueranno a stupirci!