EA SPORTS FC e LaLiga: annunciata una nuova partnership

Un comunicato stampa ricco di novità importanti nel mondo dell’intrattenimento calcistico ci rivela che è stato annunciato oggi l’accordo pluriennale tra EA SPORTS FC e LaLiga che vedrà entrambe le parti impegnate ad offrire esperienze incredibili per gli amanti del calcio.

Come attività alla base della partnership, con EA SPORTS FC che diventa il principale sponsor di tutte le competizioni della LaLiga, ci sarà appunto l’inclusione dei diritti sui nomi dei titoli per tutte le competizioni LaLiga, un rebranding completo di LaLiga con EA SPORTS che riguarda i numerosi elementi visivi come loghi, grafica, caratteri, ci sarà nuova integrazione nel gioco, verranno forniti momenti salienti della trasmissione e presi impegni congiunti a sostegno delle iniziative di base.

David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC ha dichiarato: “EA SPORTS FC si impegna a offrire le esperienze più autentiche e coinvolgenti del calcio a livello globale. La nostra nuova partnership innovativa con LaLiga eleva ulteriormente questa ambizione e rafforza la posizione di entrambe le organizzazioni al centro della cultura calcistica”. La portata e la scala visibile di questa partnership sono profondamente elettrizzanti, così come l’opportunità di offrire esperienze incredibili ai tifosi attraverso l’innovazione del gioco, l’intrattenimento interattivo e le iniziative di base”.

Numerosi saranno i vantaggi di questa partnership che ha come obiettivo di dare agli appassionati tifosi del settore una maggior accessibilità di un gioco, un miglioramento delle strutture ma soprattutto una significativa crescita di esso. I prossimi mesi saranno accompagnati da nuovi dettagli riguardo la partnership, mentre bisognerà aspettare l’estate 2023 per aggiornamenti sui prodotti EA SPORTS FC.