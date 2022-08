Deathverse: Let It Die in uscita in autunno su console PlayStation

GungHo Online Entertainment e Supertrick Games hanno annunciato che l’uscita di Deathverse: Let It Die è stata spostata al prossimo autunno. Il gioco avrebbe dovuto vedere la luce del sole la scorsa primavera, tuttavia la data di lancio ha subito un rinvio a causa dei feedback ricevuti dal team di sviluppo nel corso della più recente open beta.

Gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro per incorporare i suggerimenti dei giocatori nel prodotto finale, per questo bisognerà attendere ancora qualche mese prima Deathverse: Let It Die possa approdare su PS4 e PS5. Per il momento non si conosce ancora la data di uscita definitiva.

A chi non ha familiarità con Deathverse ricordiamo che il gioco sarà un titolo free-to-play ambientato nello stesso universo narrativo di Let It Die. Si tratterà di un particolare battle royale incentrato principalmente sul combattimento corpo a corpo che si tiene all’interno di uno show televisivo fittizio: eliminando gli avversari non soltanto si ottiene il favore del pubblico, ma le capacità marziali del proprio personaggio vengono amplificate.