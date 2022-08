Sea of Thieves: Captaincy, in uscita il nuovo aggiornamento

È giunta l’ora di salpare con la nave… come capitano! Manca sempre meno a Captaincy, l’attesissimo aggiornamento di Sea of Thieves che vi consentirà di spendere il vostro oro per acquistare una barca di cui sarete il capitano. Dal 4 di agosto potrete infatti personalizzare la vostra nave fino a renderla il covo di pirati perfetto per voi, dandole un nome e particolarizzando la vostra cabina come più vi piace.









Maggiori dettagli dell’aggiornamento verranno svelati domani attraverso le note sulla patch della settima stagione, ma per ora sappiamo che si potrà avere accesso a materiali quali legno, bombe, frutta, carne, palle di cannone utilizzando l’oro di gioco, e che sarà possibile trovare un nuovo gruppo di NPC negli avamposti. Quindi attenzione perchè questa fazione, denominata Sovereigns, acciufferà il tuo intero bottino dalle mani se arriverai da una nave capitanata! Pronti a spendere il vostro oro duramente guadagnato?