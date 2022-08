Pokémon Scarlatto e Violetto: un trailer ci mostra Paldea

Il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto ci mostra l’esplorazione del mondo aperto che dal 18 novembre, non potrà mancare sugli schermi delle console degli appassionati della serie.









Oltre all’ambientazione ci vengono mostrate anche le modalità con le quali i giocatori cavalcheranno i Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon attraverso la nuova regione di Paldea. Volare nel cielo, scalare montagne e attraversare pianure erbose sarà infatti possibile alle trasformazioni di Koraidon e Miraidon in forme che ricordano motociclette e alianti. Ma non solo, viene mostrata anche una caccia al tesoro alla quale i giocatori potranno partecipare durante i loro studi e la modalità di gioco cooperativa, per un massimo di quattro giocatori. Pronti all’avventura?