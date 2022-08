AEW: Fight Forever, THQ Nordic pubblicherà il gioco di wrestling

Famosi lottatori AEW, modalità carriera profonda, arene AEW esclusive, vari tipi di match e non solo ti aspetteranno in AEW: Fight Forever.









Kenny Omega, EVP di AEW ed ex AEW World Campione e AEW World Tag Team Champion racconta: “Una delle prime cose che ho fatto dopo aver firmato con AEW è stata chiedere a Tony Khan di aiutarmi a mettere insieme la migliore squadra di gioco del pianeta, per creare il miglior gioco di wrestling di sempre, beh, abbiamo appena ottenuto il traguardo perfetto collaborando con la potenza mondiale dell’editoria e della distribuzione THQ Nordic per AEW: Fight Forever. Il marchio THQ è stato a lungo sinonimo di giochi di wrestling: semplicemente non esiste un partner più qualificato per portare AEW: Fight Forever a milioni di fan di wrestling in tutto il mondo”.

“L’incredibile visione di Kenny per AEW: Fight Forever è influenzata dal suo pedigree di wrestling sia all’interno del ring che sul controller“, dice Reinhard Pollice, produttore esecutivo THQ Nordic. “Combinare questa visione con l’impareggiabile storia di sviluppo del gioco di wrestling di YUKES si traduce in un’esperienza AEW che attinge fortemente dall’atmosfera arcade che ha conquistato per la prima volta i cuori dei giocatori di wrestling più di due decenni fa”.

Dalle mosse di wrestling più famose alle nuove mosse offensive in tandem, quali non vedete l’ora di provare?