EA sottolinea di avere a cuore i giochi singleplayer

Il CEO di EA Andrew Wilson afferma che nonostante i multiplayer dominino il portafoglio dell’azienda, ai singleplayer viene attribuita rilevante importanza. Tra i singleplayer la lista di EA include Star Wars Jedi: Survivor, Dragon Age: Dread Wolf, il remake di Dead Space e, come avevamo segnalato qualche giorno fa, un gioco open world di Black Panther.









Come riportato da Eurogamer, durante una chiamata con gli azionisti Wilson ha dichiarato: “I nostri giocatori, a conti fatti, hanno queste motivazioni fondamentali – ispirazione, fuga, connessione sociale, competizione, auto-miglioramento, creazione – queste cose che ci uniscono come giocatori di giochi. E la creazione di mondi, la costruzione di personaggi e il racconto di storie è davvero importante per realizzare alcune di queste motivazioni”.

“Quando pensiamo al nostro portfolio e pensiamo a costruirlo, ci pensiamo davvero su due vettori chiave. Uno, come possiamo raccontare storie incredibili? E due, come possiamo costruire comunità online straordinarie? E poi come possiamo mettere insieme queste due cose? Quindi, quando guardi al nostro portfolio, quello che dovresti cercare è, come lo stiamo facendo? Come stiamo costruendo questi mondi e raccontando queste storie? Come stiamo sviluppando comunità online globali? E come stiamo portando questi due cose insieme per il compimento delle motivazioni?”.

Prosegue: “E quello che vediamo quando lo otteniamo è che uno, facciamo crescere la nostra rete e, due, aumentiamo la quantità di tempo che i giocatori della nostra rete trascorrono dentro e intorno ai nostri giochi. E mentre pensiamo ai giochi per giocatore singolo, pensiamo che sia una parte davvero, davvero importante del portafoglio complessivo che forniamo per soddisfare queste motivazioni fondamentali”.

“E il modo in cui lo pianifichiamo nel tempo è in realtà solo guardare alla nostra comunità e guardare come trascorrono il loro tempo e guardare dove le motivazioni possono o non possono essere soddisfatte. E cercheremo di integrarlo con l’aggiunta di nuovi giochi online, nuovi giochi multiplayer e nuovi giochi per giocatore singolo”.