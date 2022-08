Tactics Ogre: Reborn annunciato ufficialmente, in uscita a novembre

Ne abbiamo parlato a lungo nelle ultime settimane per via dei tanti leak che si sono avvicendati nel tempo, l’ultimo proprio pochi giorni fa, ma ora Square enix ha deciso di vuotare il sacco annunciando ufficialmente Tactics Ogre: Reborn, con tanto di data di uscita.









Tactics Ogre: Reborn è una versione rimodernata del remake per PSP del primo Tactics Ogre pubblicato originariamente su SNES. Potrà contare su un sistema di progressione dei personaggi tutto nuovo, sul doppiaggio completo dei filmati di intermezzo in lingua inglese e giapponese, e sulla colonna sonora riarrangiata da un’orchestra dal vivo. Non mancano novità sul fronte dell’interfaccia, oltre all’aggiunta di varie feature che migliorano l’usabilità del gioco.

Per quanto riguarda la data di uscita, Tactics Ogre: Reborn farà capolino il prossimo 11 novembre su PC (via Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch. Square Enix fa sapere che il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale nelle sole versioni per console.