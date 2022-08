Saints Row: diffuso un nuovo trailer di gameplay in vista del lancio

Continua la ricca campagna promozionale del reboot di Saints Row, che dopo vari focus su aspetti specifici del gioco e perfino una ricetta a tema ha deciso di presentarci più nel dettaglio il gameplay. Un video di quasi sei minuti ci mostra gli indispensabili passaggi per passare da un gruppo di amici dediti ad attivita non proprio leciti al gruppo criminale più importante di tutta Santo Ileso. Naturalmente, le altre fazioni in gioco non mancheranno di metterci i bastoni fra le ruote, ma per fortuna di proiettili in questa città americana ce ne sono in abbondanza. E in caso di necessità potremo anche contare sull’aiuto di altri giocatori! Il reboot di Saints Row uscirà su PC (tramite Epic Games Store) PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 23 agosto.