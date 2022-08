Evil West è stato rinviato, in uscita a novembre

Anche oggi dobbiamo riportare la notizia di un rinvio: questa volta si tratta di Evil West, lo sparatutto in terza persona di Flying Wild Hog e Focus Entertainment, la cui uscita è stata posticipata di un paio di mesi.

A darne notizia ci ha pensato direttamente il publisher con un comunicato diffuso via social. Il messaggio contiene le solite parole che ormai siamo abituati a leggere in queste circostanze: il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per far sì che Evil West sia alle altezze delle aspettative. Per questo motivo l’uscita del gioco è stata spostata dal 20 settembre al 22 novembre.

Ricordiamo, infine, che Evil West sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.