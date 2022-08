Saints Row: pubblicato lo story trailer del reboot

Mostra un’introduzione alla storia di Saints Row il nuovo trailer che l’editore Deep Silver e lo sviluppatore Volition hanno rilasciato per il reboot del gioco.









Il filmato mostra The Boss, aspirante “imprenditore”, pronto a guidare Neenah, Eli e Kevin nella costruzione di un impero criminale degno dei Saints. Ad ostacolarli le tre fazioni The Idols, Los Panteros e Marshall Defense Industries che possiedono (per ora) il dominio di Santo Ileso. Ma non ci sarà spazio solamente per i reati e la vita criminale, potrete infatti dar sfogo alla vostra creatività con la Boss Factory di Saints Row, la quale vi permetterà di sperimentare illimitatamente l’aspetto e gli attributi di The Boss, associando il modello di leadership ad un look adatto, arsenale compreso. Con squadra e look perfetti, non resterà che trasformarsi nel leader che sarà in grado di capovolgere la vita criminale a Santo Ileso.