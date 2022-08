Avvistato New Tales from the Borderlands in uscita a ottobre

Annunciato la scorsa primavera, pare che il sequel di Tales from the Borderlands non solo sia intitolato New Tales from the Borderlands, ma sembra anche che la sua uscita sia dietro l’angolo. Il gioco è stato difatti avvistato sul listino di Amazon: il colosso dell’e-commerce si è difatti lasciato sfuggire in anticipo le prime informazioni sul gioco, compresa la data di uscita.

Stando a quanto riportato da Gematsu, New Tales from the Borderlands dovrebbe vedere la luce del sole il prossimo 21 ottobre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Per quanto riguarda la trama, invece, il gioco sarà ambientato nella metropoli di Promethea, dove controlleremo tre personaggi: Anu, Octavio e Fran, alle prese con il peggior giorno della loro vita. I tre si troveranno alle prese con un’invasione panetaria, orde di mostri e capitalisti senza scrupoli in una missione che potrebbe cambiare il mondo, e forse persino salvarlo.

Dal momento che la Gamescom è ormai imminente, è molto probabile che il videogioco sviluppato da Gearbox Software venga annunciato già nei prossimi giorni. Staremo a vedere.