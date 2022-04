Gearbox e 2K annunciano il sequel di Tales from the Borderlands

A sorpresa la scorsa notte è stato svelato il sequel di Tales from the Borderlands, l’avventura episodica realizzata originariamente dalla vecchia Telltale Games. Questo nuovo capitolo, invece, è in sviluppo direttamente presso Gearbox Software, come annunciato dalla stessa compagnia, ed è prodotto da 2K Games.

Per il momento non si conoscono i dettagli, tuttavia sappiamo che il prossimo Tales from the Borderlands uscirà quest’anno, mentre la presentazione ufficiale avverrà nel corso della prossima estate.

Non ci resta che attendere qualche altro mese per saperne di più.

Condividi con gli amici Inviare