Soul Hackers 2: rivelato il video introduttivo

Nell’attesa dell’ormai vicino 26 agosto Atlus ha pubblicato il video introduttivo di Soul Hackers 2, sequel di Devil Summoner: Soul Hackers e quinto capitolo della serie Devil Summoner, che ricordiamo sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.









Accompagnato da musica dinamica, il trailer ci mostra i personaggi dal design eccentrico e singoli frameboard della trama e dell‘isola dall’atmosfera cyberpunk. Come è ben chiaro, giocheremo nei panni di Ringo, agente di Aion, per impedire che il mondo finisca affronteremo sfide demoniache in una avventura fantascientifica ambientata a Tokyo. Se desiderate ulteriori informazioni riguardo al gioco ne trovate qui l’anteprima.