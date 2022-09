Call of Duty: Jim Ryan di Sony attacca apertamente Microsoft

Prosegue lo scontro a distanza tra Sony e Microsoft in seguito alla proposta di acquisizione da parte di quest’ultima di Activision Blizzard: ora Jim Ryan è intervenuto in prima persona per scagliarsi contro le dichiarazioni di Phil Spencer in merito all’affare Call of Duty.

Breve riassunto delle puntate precedenti: nelle scorse settimane Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, ha più volte ribadito che quella di Call of Duty sarebbe rimasta una serie multipiattaforma una volta portata a termine l’acquisizione. Nei giorni scorsi lo stesso Spencer ha fatto sapere di aver offerto alla compagnia giapponese un accordo per mantenere il franchise di Call of Duty sulle console PlayStation ben al di là dei termini del contratto attualmente in vigore tra Sony e Activision Blizzard, così da mantenere la parità di contenuti e feature tra le diverse piattaforme.

Questo commento deve aver indispettito non poco Jim Ryan, tanto che il CEO di Sony Interactive Entertainment ha lanciato una bordata nei confronti del collega Phil Spencer con l’intento – piuttosto inelegante e maldestro a dire il vero – di sbugiardare il boss della concorrenza.

“Non avevo intenzione di esprimere un commento circa una discussione commerciale privata, ma sento la necessità di mettere le cose in chiaro dal momento che Phil Spencer ha portato la vicenda all’attenzione del pubblico,” ha dichiarato Jim Ryan dalle colonne di GamesIndustry. “Microsoft ha proposto che Call of Duty rimanga su PlayStation per tre anni dalla fine dell’accordo attualmente in vigore tra Activision e Sony. Dopo quasi venti anni di Call of Duty su PlayStation, la loro offerta ci è sembrata inadeguata su più livelli, tanto da non prendere in considerazione l’impatto che avrebbe sui nostri giocatori. Vogliamo assicurarci che l’utenza PlayStation continui ad avere accesso alle esperienze del franchise di Call of Duty, ma la proposta di Microsoft va contro questo principio.”

Secondo Jim Ryan, insomma, l’offerta di Phil Spencer non considera l’importanza di Call of Duty per chiunque giochi su PlayStation, nonostante di fatto il franchise di Activision abbia intrapreso già da un po’ un parabola discendente per quanto riguarda popolarità e vendite complessive. Sembra quindi che quella portata avanti da Jim Ryan sia più una battaglia portata avanti in maniera scomposta, con dichiarazioni che puntano ad aizzare la folla, piuttosto che un piano elaborato e ragionato per far sì che Microsoft lasci Call of Duty su PlayStation vita natural durante. Anche perché le ultime politiche di Sony non è che vadano tanto incontro all’utenza.

Staremo a vedere se Microsoft avrà voglia di commentare ulteriormente, ma siamo certi che la faccenda sia tutt’altro che conclusa.