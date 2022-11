Embracer chiude Studio Onoma, ex Square Enix Montreal

Appena un mese dopo il cambio di nome da Square Enix Montreal a Studio Onoma, Embracer Group ha deciso di chiudere la software house canadese autrice di vari titoli per dispositivi mobili quali Hitman GO, Lara Croft GO e Deus Ex GO.

Stando a quanto riportato da Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, la chiusura di Studio Onomaavrà effetti su circa 200 persone. Una parte di questi dipendenti verrà trasferita nell’organico di Eidos Montreal, mentre il resto verrà purtroppo licenziato. Lo studio canadese è stato acquisito da Embracer Group lo scorso maggio, ma la finalizzazione dell’accordo è arrivata solo alla fine di agosto, pertanto la chiusura avviene dopo appena due mesi dall’ingresso ufficiale della compagnia nel gruppo.