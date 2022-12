The Last of Us Parte I: il remake ha una data di uscita per PC

La divisione PlayStation ha annunciato la data di uscita di The Last of Us Parte I in formato PC, e lo ha fatto diffondendo un breve trailer dedicato proprio a questa versione del remake.









La riedizione dell’action adventure targato Naughty Dog sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo 3 marzo 2023. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle caratteristiche – soprattutto tecniche – della versione PC di The Last of Us Parte I, tuttavia confidiamo che queste verranno annunciate man mano che ci avvicineremo all’uscita.