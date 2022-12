Sifu è in uscita prossimamente su console Xbox

Sloclap ha annunciato che Sifu è in dirittura di arrivo sulle console Xbox dopo essere stato pubblicato lo scorso febbraio su PC, PS4 e PS5, nonché su Nintendo Switch appena un mese fa.









La versione in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S includerà anche un nuovo contenuto aggiuntivo: la modalità Arene. Gli sviluppatori fanno sapere che portando a termine le arene verranno sbloccati nuovi costumi e trucchi. Da notare che la modalità Arene sarà disponibile anche sulle altre piattaforme in concomitanza con il lancio di Sifu su Xbox, il quale avverrà nel corso del mese di marzo 2023, sebbene non sia stata ancora resa nota la data di lancio definitiva.

Sempre nello stesso periodo, Sifu sarà disponibile anche su Steam. La versione PC, infatti, è per il momento un’esclusiva dell’Epic Games Store.