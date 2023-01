L'aggiornamento 7.00 di PlayStation 5 introdurrà il cloud streaming per i titoli PS5

La pubblicazione dell’aggiornamento 7.00 di PlayStation 5 è prevista per l’8 marzo, Tom Henderson di Insider Gaming ha tuttavia condiviso la notizia che una versione beta sarà resa disponibile già nei prossimi giorni e che i tester non avranno però pieno accesso all’integrazione di Discord. Ed è proprio questa integrazione con la piattaforma che i giocatori attendono, ma le buone notizie non finiscono qui: sembra che un’altra funzionalità sia inclusa nell’aggiornamento e si tratta del cloud streaming per i giochi PS5.

Alcune fonti con cui Tom Henderson è entrato in contatto hanno rivelato che la funzionalità è stata sviluppata e testata per mesi, e viene identificata con il termine “Cronus“. Secondo quanto riferito, essa arriverà su PlayStation Plus Premium al prezzo di 17,99 dollari.

Per ora si tratta solo di rumor, attendiamo notizie ufficiali nei prossimi giorni!