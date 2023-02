Marvel's Midnight Suns è un flop commerciale secondo Take-Two

Nonostante la buona accoglienza da parte della critica (qui la nostra recensione), Marvel’s Midnight Suns si è rivelato un flop commerciale, sebbene non siano stati diffusi i dati di vendita esatti. A farlo sapere ci ha pensato direttamente Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive, intervistato dal giornalista Jason Schreier.

Stando alle parole di Zelnick, la causa dei risultati modesti sul mercato sarebbe da ricondurre a una finestra di lancio sbagliata. Ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns è stato pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 dicembre scorso, forse troppo tardi rispetto ad altre finestre più adatte a un titolo di quel calibro.

In ogni caso, Zelnick crede che il gioco possa riprendersi e vendere bene sul lungo periodo, come gli altri videogiochi sviluppati da Firaxis (per esempio i titoli delle serie XCOM e Civilization). Take-Two Interactive, lo ricordiamo, è la compagnia che possiede il publisher 2K Games e la stessa Firaxis.