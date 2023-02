The Last Case of Benedict Fox esce ad aprile, demo su Steam

Il publisher Rogue Games e gli sviluppatori di Plot Twist hanno annunciato la data di uscita di The Last Case of Benedict Fox, platform bidimensionale con struttura metroidvania di cui abbiamo parlato in un recente approfondimento.









Il videogioco sarà disponibile non soltanto su PC (via Steam ed Epic Games Store), ma anche su Xbox One e Series X|S a partire dal 27 aprile. Inoltre, gli interessati possono scaricare una demo di The Last Case of Benedict Fox pubblicata in occasione dello Steam Next Fest, il consueto evento digitale sulla piattaforma di Valve dedicato ai videogiochi in uscita prossimamente.