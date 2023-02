Non giungono buone nuove dall’Inghilterra per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Sebbene non sia una sentenza definitiva, la CMA (Competition and Markets Authority) ha definito la manovra “dannosa per i giocatori del Regno Unito poiché potrebbe comportare un aumento dei prezzi, una minore scelta o una minore innovazione”.

Ecco punti salienti indicati dalla CMA:

Un’approfondita indagine indipendente ha rilevato in via provvisoria che l’accordo Microsoft – Activision Blizzard solleva preoccupazioni sul cloud e sui giochi per console.

Calcolando che Microsoft detiene già il 60/70% dei servizi legati al cloud gaming, l’acquisizione potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione dominante nel cloud gaming, soffocando la concorrenza in questo mercato in crescita e danneggiando i giocatori del Regno Unito che non possono permettersi costose console.

Limitare l’accesso di altre piattaforme ai giochi di Activision Blizzard potrebbe ridurre sostanzialmente la concorrenza tra Xbox e PlayStation, andando a indebolire l’importante rivalità tra le console e di conseguenza danneggiando anche i giocatori UK.

Il 26 aprile la CMA divulgherà il suo rapporto finale sulla questione Microsoft – Activision Blizzard, dunque è lecito aspettarsi nuovi sviluppi sulla vicenda a stretto giro di posta.