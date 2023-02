Nonostante i premi vinti e il successo inarrestabile, poncle e Vampire Survivors non hanno alcuna intenzione di rallentare, tutt’altro: domani, giovedì 9 febbraio, il fenomeno roguelike made in Italy si aggiornerà con la patch 1.3.0. Ecco il trailer:









L’aggiornamento gratuito chiamato “Chaos Update” aggiungerà al gioco una nuova fase di sfida, due nuove reliquie e tre nuovi obiettivi.

Qui trovate la nostra recensione del gioco, mentre la descrizione ufficiale su Steam lo racconta così: “Vampire Survivors è un gioco di sopravvivenza a tempo dallo stile essenziale e con elementi rogue-lite.

L’inferno si è svuotato, i demoni sono qui e non è più possibile nascondersi o fuggire da nessuna parte. Non puoi far altro che sopravvivere più a lungo possibile o almeno fin quando, inevitabilmente, la morte porrà fine alle tue sofferenze. Raccogli le monete durante ogni partita per acquistare potenziamenti e dare una mano al prossimo sopravvissuto”.

Ricordiamo infine che Vampire Survivors è attualmente disponibile su PC via Steam, Mac, Xbox (è anche sul Game Pass) e sistemi mobile.