DRIFTCE svelato con un trailer d'annuncio

Il publisher 505 Games insieme al rinomato sviluppatore di giochi automobilistici ECC Games S.A. – noto per Car Mechanic Simulator e GearShift- hanno annunciato che DRIFTCE, un gioco di corse automobilistiche basato sul drift, verrà pubblicato su console Xbox e PlayStation questa primavera. Al momento non ci sono indicazioni circa un’eventuale versione PC. Ecco il trailer d’annuncio:









La descrizione ufficiale spiega che potremo metterci al volante di una delle 12 migliori auto da drift del pianeta tra cui la Toyota AE86, la Mazda MX5 e la BMW E46 M3, tutte riprodotte in ogni particolare su licenza ufficiale. I bolidi potranno essere guidati a tutta velocità su una dozzina di piste ricreate attraverso la tecnologia Laserscan, tra cui la nuova pista del Monte Haruna e quelle precedentemente incluse in DRIFT21. Sarà possibile personalizzare la auto da drift con 1800 componenti sostituibili inclusi motori, sospensioni, ruote e carrozzerie. Avremo, inoltre, la possibilità di creare una macchina unica nel suo genere, scegliendo i colori delle livree e aggiungendo decalcomanie stilizzate. Tra single player e in multiplayer le modalità saranno Carriera, Gara veloce, Sandbox, Free Ride, Corsa in Solitaria, Time Attack e Gymkhana.

Come si evince dal trailer d’annuncio, DRIFTCE sarà incentrato sulle derapate e sulla personalizzazione. In attesa di scoprire se 505 Games distribuirà il gioco anche su PC, i patiti del drift su console possono iniziare a scaldare i motori.