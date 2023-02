Annunciato Metroid Prime Remastered, già disponibile su Switch

A distanza di poco più di venti anni dall’uscita su GameCube, e a meno di quindici dalla trilogia pubblicata su Wii, Nintendo ha non soltanto annunciato Metroid Prime Remastered per Switch, ma ha anche già pubblicato il gioco in formato digitale sull’eShop.









Questa nuova versione dell’avventura in prima persona targata Retro Studios può contare su un comparto grafico in alta definizione e su un’audio migliorato. Metroid Prime Remastered introduce anche i moderni comandi a doppio stick che permettono di spostarsi mentre si controlla separatamente la visuale.

Il gioco sarà venduto anche in formato fisico, tuttavia Metroid Prime Remastered arriverà sugli scaffali dei negozi solamente il prossimo 3 marzo.