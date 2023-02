Durante il Nintendo Direct di ieri, Sabotage Studios ha svelato la data di uscita di Sea of Stars: il suo promettente RPG arriverà su PC via Steam, PS4, PS5 e Switch questa estate, precisamente il 29 agosto. Ecco il trailer d’annuncio:









Ispirato ai grandi classici del passato come l’indimenticabile Chrono Trigger, Sea of Stars racconta la storia di due Figli del Solstizio che uniranno i poteri del sole e della luna per eseguire la magia dell’eclissi, l’unica forza in grado di respingere le mostruose creazioni del malvagio alchimista noto come The Fleshmancer. In attesa che la data di uscita di Sea of Stars arrivi, i possessori di Nintendo Switch possono già provare il gioco grazie alla demo disponibile sullo store, mentre per quanto riguarda le altre piattaforme i dev hanno fatto sapere che bisognerà attendere.