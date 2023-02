Harmony: The Fall of Reverie è il nuovo videogioco di DON'T NOD

DON’T NOD, la compagnia francese che ha dato i natali a Life is Strange, ha presentato Harmony: The Fall of Reverie. Si tratta di una nuova avventura narrativa in arrivo prossimamente su PC e console.









In Harmony: The Fall of Reverie seguiamo le vicende di Polly, una giovane donna che, dopo molti anni trascorsi all’estero, torna a casa alla ricerca della madre scomparsa. Al suo ritorno, però, si rende conto che la sua città natale è cambiata radicalmente: ora una megacorporazione chiamata MK controlla la popolazione e minaccia la comunità.

In tutto questo, Polly scopre di possedere un dono preziosissimo: quello della chiaroveggenza. Grazie a questo suo potere può entrare in contatto con Reverie, il regno delle ambizioni umane: Gloria, Felicità, Potere, Caos, Legame e Verità. Qui Polly si trasforma in Harmony, la dea che possiede la facoltà di scegliere quale Ambizione finirà per dominare Reverie così da ripristinare il delicato equilibrio tra il mondo delle divinità e quello umano.

Gli sviluppatori di DON’T NOD promettono un gioco ricco di scelte le cui conseguenze avranno un impatto tangibile su entrambi i mondi, sia quello delle divinità che quello umano. Prendendo in prestito meccaniche tipiche dei giochi da tavolo, Harmony: The Fall of Reverie permette ai giocatori di instaurare legami con le Ambizioni e ricevere da loro dei cristalli. Questi sono utili per sbloccare nuove strade quando Polly si ritroverà dinanzi agli incroci che determineranno l’evolversi della vicenda e, di conseguenza, la sorte dell’umanità.

Per finire, Harmony: The Fall of Reverie può contare su una direzione artistica particolare per tratteggiare la quotidianità nella città mediterranea in cui si svolgono le vicende del gioco. In più, la colonna sonora è curata da Lena Raine, già compositrice di Celeste e Chicory: A Colorful Tale.

Il prossimo videogioco di DON’T NOD sarà disponibile a giugno su PC (via Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.