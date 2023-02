Wanted: Dead esce oggi, ecco il trailer di lancio

Arriva oggi su PC e console Wanted: Dead, il nuovo action in terza persona di alcuni dei creatori di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Per questo è stato confezionato un apposito trailer di lancio che si concentra sull’impianto narrativo del gioco.









Il gioco sviluppato da Soleil segue una settimana di vita dell’Unità Zombie, una squadra d’élite della polizia di Hong Kong in missione per scoprire un’importante cospirazione aziendale. Vestendo i panni del tenente Hannah Stone, una poliziotta hardboiled, dobbiamo affrontare mercenari, membri di bande criminali e contractor militari privati in questa avventura dal sapore cyberpunk.

Wanted: Dead è disponibile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.