Overwatch 2 dà il via all'evento Ultra Valentino

Blizzard ha dato il via a Ultra Valentino, l’evento di Overwatch 2 che celebra la giornata degli innamorati. L’evento introduce, tra le altre novità, una nuova rissa deathmatch a squadre denominata Amore per la Geometria.

Questa rissa fa scontrare team di quattro Hanzo Cupido per determinare la squadra dell’amore definitiva. In questa modalità torna l’abilità originale Freccia Infida di Hanzo, che rimbalza, si divide e devia in diverse direzioni. Amore per la Geometria è una modalità a tempo limitato che sarà giocabile fino alla fine di Ultra Valentino,

Non è tutto, però, giacché Blizzard ha pubblicato un dating sim gratuito giocabile direttamente via browser intitolato LoverWatch. Questa esperienza interattiva segue le vicende di Genji o Mercy mentre si recano in posti romantici basati su alcune delle mappe preferite dagli utenti di Overwatch. Sarà possibile ottenere titoli esclusivi per dimostrare tutto l’amore per la propria dolce metà, godendosi nel frattempo varie battute personali, easter egg e persino un finale segreto in base a come ci si intratterrà con la propria anima gemella. LoverWatch sarà disponibile fino al 28 febbraio.