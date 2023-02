Nel secondo e penultimo trailer della serie “Life in the Aftermath”, Have a Nice Death ci mostra la Death Inc e i suoi dipartimenti, ovvero gli scenari dove si svolgerà il roguelite di Magic Design Studios. Ecco il trailer intitolato Tour of Death, Inc.:









Ricordiamo che Have a Nice Death è un roguelite d’azione 2D disegnato a mano in cui dovremo interpretare Death, fondatore e CEO della Death Incorporated, un vasto impero aziendale che elabora le anime per l’aldilà e che attualmente naviga in acque poco tranquille. I suoi massimi dirigenti, i Sorrows, hanno imperversato sulla superficie terrestre, ignorando palesemente i protocolli aziendali e lasciando il protagonista sepolto da una montagna di scartoffie. Al fine di riprendere il controllo della sua compagnia, Death dovrà attraversare in lungo e in largo la Death Incorporated per ricordare ai suoi indisciplinati subordinati chi è il boss.

Have a Nice Death riceverà un ultimo trailer l’1 marzo, successivamente lascerà l’Accesso Anticipato il 22 marzo per sbarcare su Switch e su PC (Steam e Steam Deck, su cui il nostro Daniele Dolce qualche mese fa aveva scritto uno speciale).