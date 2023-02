Company of Heroes 3, ultimo video prima del lancio

Come i tanti appassionati del franchise già sapranno, Company of Heroes 3 è in arrivo la prossima settimana su PC. Proprio per questo motivo, dopo il trailer sul Deutsches Afrikakorps, SEGA Europe Limited e Relic Entertainment hanno pubblicato un video in cui vengono mostrate le possibilità illimitate di un comandante sul campo di battaglia. Ecco il trailer “Tre modi di giocare a Company of Heroes 3”:









In quest’ultimo video di Company of Heroes 3, possiamo osservare tre sviluppatori di Relic alle prese con una missione nella città italiana di Anzio e quante strategie diverse si possono adottare in game per raggiungere il proprio obiettivo.

Nella prima parte del trailer, il senior mission designer, David Milne, crea una barriera difensiva grazie all’artiglieria indiana britannica e ai fucilieri d’élite anti-fanteria dei Gurkha con grande efficacia. Nella seconda parte del video, il game designer Marco Fiore schiaccia le forze naziste con l’aggressiva divisione americana aviotrasportata Airborne, travolgendo il nemico grazie alla superiorità numerica e alla potenza degli aerei. Infine, nell’ultimo segmento del trailer, la game designer Lisa Ngyuen sceglie l’approccio metodico della British Armoured Company, che può schierare sul campo di battaglia alcuni dei più grandi carri armati della Gran Bretagna, come il Churchill Black Prince.

Company of Heroes 3 verrà pubblicato su PC il 23 febbraio, mentre su PS5 e Xbox Series X|S arriverà nel corso del 2023.