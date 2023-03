Lo studio indipendente Camel 101, già autore di Those Wo Remain, ha annunciato l’intrigante Beneath, un action-horror in prima persona fortemente basato sull’atmosfera greve, sulla paura e sull’avventura nelle profondità oceaniche. Ecco il reveal trailer:









Beneath è un’avventura action-horror al cardiopalma che si svolge nelle misteriose profondità dell’oceano. A quanto è dato sapere, il giocatore viene catapultato nel ruolo di un subacqueo esperto che si ritrova a esplorare un infido mondo sottomarino pieno di terrori ben oltre il regno dell’immaginazione (a meno che non si faccia Lovecraft di cognome). Durante l’inquietante viaggio verso l’ignoto, egli dovrà fare appello al suo coraggio e alla sua padronanza delle profondità marine per sopravvivere contro creature mostruose e affrontare le sue paure più intime mentre esplora, un battito cardiaco alla volta, una complessa e misteriosa rete di stazioni sottomarine.

Ecco invece le caratteristiche principali del gioco:

Gestione delle Risorse: fai in modo che ogni colpo conti! Sebbene ci sia una varietà di armi da scegliere, le munizioni sono scarse e devono essere recuperate.

Sanità mentale: attenti alla vostra sanità mentale mentre affrontate orrori mostruosi al di là di ogni comprensione.

Combattimento Tattico: la sopravvivenza richiede di giocare d'astuzia e la potenza di fuoco non è sempre la soluzione.

I Segreti degli Abissi: scoprite i segreti degli abissi raccogliendo informazioni dall'ambiente circostante.

Affronta Creature Indicibili: da vulnerabile a inarrestabile, affronta una varietà di nemici con la tua astuzia e le tue armi.

Sistema di Combattimento Dinamico: IA nemica adattiva, ambiente distruttibile e armi personalizzabili.

: IA nemica adattiva, ambiente distruttibile e armi personalizzabili. Scafandro per Immersioni in Acque Profonde: grazie alla vostra tuta, potrete esplorare sia il fondo dell’oceano che le stazioni subacquee delle profondità marine.

Beneath verrà pubblicato dallo studio californiano Camel 101 nel corso del 2024 su PC via Steam, Xbox Series X|S e PS5. Al momento non c’è una data di uscita precisa, ma restate sintonizzati per ulteriori informazioni: dove c’è sentore di Lovecraft, c’è TGM.