River Tails: Strong Together uscirà in Accesso Anticipato il 16 marzo su Steam, per la gioia di chi ha almeno un amico gamer con cui condividere l’esperienza offerta da “un gioco cooperativo creato dai migliori amici, per i migliori amici”. Ecco il trailer dell’Accesso Anticipato:









River Tails: Stronger Together è un platform d’avventura co-op in 3D che ricorda, per stile e atmosfera, i cartoni animati. Sviluppato dallo studio italiano Kid Onion Studio e pubblicato da Gravity Game Arise, River Tails racconta la storia di due improbabili amici, un gatto di nome Furple e un pesce di nome Finn. Viaggiando attraverso una serie di ambienti naturali irti di ostacoli, Furple e Finn dovranno imparare a lavorare insieme se non vogliono perdere le cose che amano di più.

Qualche curiosità sul gioco: il concept di River Tails è nato molto tempo fa, quando Gabriele Gangemi e Francesco Mazza erano impegnati a crescere in Sicilia. Adoravano giocare insieme ai videogiochi, anche se non hanno mai trovato l’avventura cooperativa perfetta. Poi, dopo quasi un decennio di carriere separate – Francesco come art director per i cartoni animati per bambini, Gabriele come insegnante di matematica e regista di video commerciali – hanno deciso di fare il grande passo e creare il proprio gioco cooperativo. Dopo una campagna Kickstarter di successo e due anni di produzione, l’accesso anticipato di River Tails è quasi realtà.

River Tails: Strong Together dovrebbe vedere la luce su PC via Steam, PlayStation, Xbox e Switch durante il Q3 di quest’anno.