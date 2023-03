Chi non ha sognato almeno per una volta di ? Be’, talvolta i sogni sono destinati a realizzarsi… in un modo o nell’altro. Assemble Entertainment e lo sviluppatore Odyssey Studios hanno rivelato che Moviehouse – The Film Studio Tycoon, un gestionale cinematografico, uscirà il 5 aprile. Ecco il trailer:









Moviehouse – The Film Studio Tycoon metterà i giocatori nella sedia del regista di uno studio di produzione emergente. Ispirato da “The Movies” del celebre Peter Molyneux, i giocatori scriveranno, produrranno e dirigeranno film indipendenti che, se tutto andrà per il verso giusto, si evolveranno nei più grandi successi di Hollywood.

Di seguito alcune delle caratteristiche principali del gioco:

Questo è lo showbiz, baby: il nostro compito sarà competere nella vetrina degli Industry Awards, gareggiare per più riconoscimenti tra cui il miglior lungometraggio e, infine, puntare a vincere l’ambito “batacchio d’oro”.

L'onda del cambiamento: con il passare dei decenni, sia la nostra squadra che la nostra attrezzatura miglioreranno. Iniziando con un piccolo cast amatoriale e strumenti rudimentali, lo studio e tutti coloro che ne fanno parte matureranno e affineranno le proprie capacità, mentre i nuovi aggiornamenti della tecnologia e delle tecniche di ripresa ci consentiranno di realizzare film migliori.

Assembla il Dream Team: dovremo assumere registi e sceneggiatori ma anche sviluppare le loro capacità creative.

Stupisci i festival cinematografici: non dovremo dimenticarci di mostrare i nostri film nei festival cinematografici per creare interesse, ottenere riconoscimenti e successo di critica.

Un occhio per il cinema: il gioco mette a disposizione dei giocatori gli strumenti per realizzare un film di spionaggio, una commedia romantica, un sanguinoso slasher o qualcosa di completamente diverso.

Moviehouse – The Film Studio Tycoon verrà pubblicato su PC via Steam e GOG il 5 aprile.