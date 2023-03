Bandai Namco svela un nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

Bandai Namco ha approfittato della cornice delle finali del Dragon Ball FighterZ World Tour per diffondere un breve teaser trailer che preannuncia l’uscita di un nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi.









Il filmato si apre con una sequenza che richiama le origini della serie, nata nel lontano 2005 su PlayStation 2, per poi mostrare alcune sequenze di gameplay tratte dal nuovo progetto in lavorazione presso Bandai Namco.

Trattandosi di un annuncio arrivato all’improvviso, purtroppo non sono stati diffusi altri dettagli sul progetto. Non sappiamo su quali piattaforme uscirà questo nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, né quando vedrà la luce. Non ci resta che attendere di conoscere ulteriori informazioni sul picchiaduro.