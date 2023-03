Alcuni veterani della gaming industry tra cui il CEO Michael Chow (ex vice presidente Riot Games) e Steven Snow (uno dei fondatori di Riot Games) hanno annunciato di aver fondato The Believer Company, un nuovo studio di sviluppo, e di aver ottenuto i finanziamenti necessari (si dice 55 milioni di dollari) per iniziare a lavorare su una nuova IP open world.

Stando a quanto è emerso qui e qui, la nuova società è al lavoro su “un gioco open world di nuova generazione, ancorato a un IP originale, con storie in cui le scelte dei giocatori contano e sistemi di gioco che uniscono i giocatori anziché separarli.”

Come riportato sul sito ufficiale di The Believer Company, il motto dello studio è “Credo in Ludos” (credo nei giochi, ndr), il quale fa sicuramente ben sperare circa le presunte intenzioni e le possibili priorità della compagnia.

Al momento non ci sono altre informazioni in merito al progetto, ma ovviamente la vicenda è da seguire con attenzione: i nomi e i CV in ballo potrebbero significare che qualcosa di grosso ha appena iniziato a bollire in pentola.