Lince Works, lo studio della serie Aragami, chiude

Con un annuncio sul sito ufficiale e un tweet alquanto mesto, Lince Works, lo studio di sviluppo con sede a Barcellona cui dobbiamo Aragami e Aragami 2, comunica la sospensione dei progetti in corso a tempo indeterminato e la chiusura dello studio. Ecco il comunicato:

Thank you for this journey. A message from Lince Works. pic.twitter.com/hr72RIur2o — Lince Works (@LinceWorks) March 7, 2023

Il messaggio dice:

“Abbiamo alcune notizie importanti da condividere con voi. È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare che Lince Works interromperà lo sviluppo di nuovi progetti a tempo indeterminato, a partire da aprile.

Siamo stati fortunati a poter lavorare a ciò che amiamo negli ultimi nove anni, riversando i nostri cuori e le nostre anime nella creazione di giochi coinvolgenti e divertenti per il vostro divertimento, e siamo così orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato.

Ma sfortunatamente, siamo giunti alla fine del nostro viaggio.

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili poiché ci siamo spostati verso lo sviluppo di nuove IP e un nuovo corso per l’azienda. Eravamo ambiziosi rispetto ciò che volevamo ottenere come studio, tuttavia, anche se abbiamo fatto buoni progressi, il contesto economico non era favorevole e ci siamo ritrovati senza più tempo a disposizione.

Ci spezza il cuore sapere che tutto il lavoro che abbiamo svolto nell’ultimo anno alla fine non arriverà a compimento.

Saremo sempre grati alla nostra community e ai giocatori di tutto il mondo. La vostra fedeltà e la vostra passione per i nostri giochi sono stati la nostra forza trainante e non possiamo ringraziarti abbastanza per il prezioso supporto che ci hai dimostrato in questi anni.

Vogliamo assicurarvi che Aragami e Aragami 2 rimarranno disponibili su tutte le piattaforme e vetrine e la modalità cooperativa online sarà accessibile.

Vorremmo anche esprimere il nostro apprezzamento al nostro incredibile team, che ha lavorato così duramente per dare vita ai nostri giochi. È con il cuore pesante che dobbiamo separarci, ma sappiamo che continueranno a portare il loro talento e la loro passione nel settore in futuro. Faremo del nostro meglio per aiutarli a trovare il posto migliore per continuare la loro carriera.

Anche se potremmo chiudere i battenti, i ricordi e le esperienze condivise con la squadra e con voi, i nostri fan, rimarranno per sempre.

Grazie per aver fatto parte del nostro viaggio e per averlo reso indimenticabile.”