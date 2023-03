Postal 4: No Regerts presto disponibile su PS4 e PS5

Running With Scissors ha annunciato che Postal 4: No Regerts sta per fare capolino anche su console, in particolare su PS4 e su PS5. L’uscita delle versioni per le piattaforme PlayStation arriva a poco meno di un anno dal lancio della versione 1.0 su PC.









La dissacrante avventura open world del Postal Dude sarà disponibile sul PlayStation Store a partire dal prossimo 21 marzo. Questa volta il protagonista dovrà creare scompiglio in una fittizia località dell’Arizona dopo aver messo a ferro e fuoco la città di Paradise nei capitoli precedenti. Nessun dettaglio circa il prezzo di lancio.