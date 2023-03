The Mageseeker: A League of Legends Story uscirà ad aprile

Riot Forge ha annunciato la data di uscita di The Mageseeker: A League of Legends Story, l’action RPG sviluppato da Digital Sun in arrivo su PC e console tra poche settimane.









Ambientato a Demacia, un potente regno del mondo di Runeterra i cui reggenti sono determinati a sopprimere ogni forma di magia, in The Mageseeker giocheremo nei panni di Sylas, un mago in fuga che si unisce a una banda di ribelli. La loro rivolta infrangerà la pace illusoria che regna a Demacia, una pace raggiunta solamente grazie al sangue e al sudore dei maghi.

Sviluppato dagli autori di Moonlighter, The Mageseeker punta a offrire un’esperienza di gioco fantasy ricca di azione dedicata a coloro che vogliono godersi una storia fondata su tematiche quali potere, identità e giustizia. Il gioco sarà disponibile dal 18 aprile 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.